Mastantuono-Endrick e la Serie A: c’è una differenza

31/07/2026 | 23:59:47

La domanda è: Mastantuono e Endrick possono essere entrambi protagonisti della prossima Serie A? La risposta è sì, ma bisogna avere prudenza perché la concorrenza non manca. Su Mastantuono (esclusiva dei giorni scorsi di Flavio Ognissanti) la Fiorentina sta lavorando forte nella speranza di anticipare la concorrenza e di capitalizzare i buoni rapporti con il Real Madrid certificati dall’operazione Valdepenas. Quanto a Endrick i tempi possono essere un po’ più lunghi anche se la situazione va monitorata giorno dopo giorno. Si è messa in fila la Roma, anche se l’attuale priorità del club giallorosso è quella di assicurarsi l’esterno offensivo da utilizzare sulla fascia sinistra.

Foto: sito Real Madrid