Il retroscena: Mastantuono e il futuro. Chi si è mosso in Serie A e chi aspetta

30/07/2026 | 23:59:08

Franco Mastantuono andrà a giocare, è suo interesse e anche del Real Madrid. Proprio per questo motivo per l’attaccante classe 2007 (compirà 19 anni tra qualche settimana) bisognerebbe evitare un ritorno in Sudamerica per non procrastinare il processo di ambientamento nel calcio europeo. La proposte non mancano, il Real aprirebbe al prestito con diritto di riscatto controllato nel senso che avrebbe l’ultima parola su un ragazzo che è costato tantissimo. In Serie A al momento l’unico club che ci ha davvero pensato e provato (malgrado le smentite di rito) é stata la Fiorentina. Mastantuono è stato accostato almeno ad un altro paio di club italiani, ma fin qui non ci sono stati contatti diretti. Vincerà p chi saprà presentargli il miglior percorso tecnico-tattico, in tanti si sono messi in fila e presto arriverà la decisione.

Foto: sito Real Madrid