Il retroscena: Endrick-Roma, motori accesi da un mese. Il possibile vantaggio

31/07/2026 | 12:45:46

La Roma è concentrata sull’esterno offensivo sinistro, quasi sicuramente destinerà lì il massimo sforzo economico, pronta a mettere sul piatto anche 50 milioni. Ma sa che poi dovrà prendere un altro specialista per la corsia opposta, possibilmente in prestito con eventuale diritto di riscatto. La storia di Endrick è nata sottotraccia almeno un mese fa, per l’attaccante classe 2006 il Real studierà probabilmente un percorso come quello che lo aveva portato in prestito a Lione per pochi mesi. La Roma si è messa in fila da tempo e conosce la tempistica, difficile che se ne parli prima delle ultime due settimane di agosto. E comunque il Real ci terrà a mantenere sempre il controllo del cartellino. Quando verrà presa una decisione definitiva, la Roma confida di poter avere qualche chance in più da giocare per coprire un altro ruolo senza enorme esborso. E a quel punto potrebbe tornare in discussione la posizione di Soulé, mai considerato incedibile.