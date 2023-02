Dopo esser stato esonerato dal Leeds, il tecnico Jesse Marsch può già tornare ad allenare in Premier League. Fonti inglesi affermano che l’allenatore sarebbe vicino alla panchina del Southampton. I The Saints sono ultimi in campionato con appena 15 punti in 22 partite. Nei giorni scorsi è stato esonerato il secondo allenatore di questa stagione, Nathan Jones, e Marsch potrebbe sostituirlo.

Foto: Instagram Marsch