Il Leeds ha ufficializzato l’esonero del tecnico Jesse Marsch. Il futuro del tecnico statunitense era già ampiamente in bilico da diverse settimane, dato che in Premier League la vittoria mancava dal 5 novembre. A far traboccare il vaso, la sconfitta nello scontro diretto contro il Nottingham Forest.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties — Leeds United (@LUFC) February 6, 2023

Foto: logo Leeds