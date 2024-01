Marotta: “Zielinski? Siamo attivi, ma non abbiamo raggiunto alcun accordo”. Il piano dell’Inter (da novembre)

Intervenuto ai microfoni di , l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato dei temi di mercato prima della sfida contro il Monza: “Noi siamo l’attacco più prolifico con 48 gol, tutta la squadra ha contribuito. Non vedo criticità. Il reparto offensivo ci dà garanzie per il resto della stagione. Zielinski? L’attività di mercato è sempre attiva: tutti noi siamo attenti alle opportunità – come vi anticipiamo da quasi due mesi – Da inizio gennaio c’è l’opportunità di andare a contattare i giocatori in scadenza, ma non abbiamo raggiunto alcun accordo”.

Poi ha proseguito: “Difficoltà dietro Thuram e Lautaro? Loro due hanno dato stabilità e vantaggi. Con loro in squadra siamo tranquilli. Poi, abbiamo costruito un reparto di grande esperienza. Arnautovic non ha giocato bene contro il Verona, ma non possiamo metterlo in croce per una partita sbagliata. Il gioco di Inzaghi premia anche altri giocatori in altri ruoli. Per noi non ci sono problemi. La Juventus? Intanto ha Allegri, che ha esperienza ed è una componente importante. Ha inculcato una bella mentalità. Sono assolutamente competitivi. Ma deve essere uno stimolo per noi, si può sempre scivolare. Dobbiamo dare continuità e dobbiamo essere bravi. Non credo che lo scontro diretto sarà decisivo”.

Foto: sito Inter