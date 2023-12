La moglie di Zielinski risponde ad ADL: “Giù le mani da Piotr”. Il piano dell’Inter (da un mese)

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport sul futuro di Piotr Zielinski, in orbita Inter, è arrivata la risposta piccata da parte della moglie del centrocampista polacco del Napoli, affidata a una storia su Instagram dal contenuto inequivocabile: “Giù le mano da Piotr”. Vi abbiamo anticipato proprio un mese fa quello che è il piano dell’Inter, fortemente interessata per il centrocampista polacco in scadenza. L’Inter non ha voluto disturbare il Napoli, ha dato priorità alla proposta azzurra, ma ha lavorato sotto traccia per guadagnare una priorità in caso di fumata nera tra Piotr e De Laurentiis. Siamo a fine dicembre, bisogna aspettare, non è una priorità, ma l’interesse nerazzurro è grande. Vedremo rilanci o eventuali nuove aperture, al momento sembra a capolinea l’avventura di Zielinski al Napoli e l’Inter è molto attenta alle evoluzioni, avendo acceso i fari un mese fa.

Foto: Instagram Napoli