Marotta sugli obiettivi: “Seconda stella un sogno realizzabile. Lukaku? Il calcio è un gioco collettivo”

Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, si è espresso anche sugli obiettivi dell’Inter: “L’Inter, quando partecipa a una competizione, ha l’obbligo di correre per il massimo. La seconda stella sarebbe un sogno che secondo me può essere realizzabile, dobbiamo crederci fino in fondo. Abbiamo avversari forti, ma questo non ci deve assolutamente destabilizzare e spaventare. Alla fine vincerà la squadra migliore: se saremo noi bene, se non saremo noi dovremo fare il nostro dovere fino in fondo”.

Poi, sull’assenza di Lukaku e di quanto stia “pesando” nel rendimento della squadra: “Il calcio è un gioco collettivo, si gioca in 11, quindi non bisogna mai poggiare le proprio forze su un solo giocatore, anche se questo è un grande calciatore come Lukaku. Io credo che coloro i quali lo sostituiscono devono essere all’altezza dell’Inter, non dobbiamo poggiare le nostre aspettative sul singolo. La squadra è fatta di professionisti, in questo momento non ci sta girando bene e dobbiamo avere fiducia, consapevolezza e dare il massimo”.

Foto: Youtube Inter