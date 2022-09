Marotta conferma Inzaghi: “Totale fiducia del club, sta facendo un ottimo lavoro”

Beppe Marotta, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato anche di Simone Inzaghi: “Se ha ancora la fiducia del club? Ma ci mancherebbe, sta facendo un ottimo lavoro, sa allenare e gestire benissimo la squadra. Noi siamo l’Inter, e se vogliamo dire una cosa importante è maggiore accortezza da parte di tutti, dalla dirigenza all’area tecnica e ai giocatori. Quando si indossa questa maglia va onorata, mi dispiace per i 60 mila di ieri e per i 70 mila di altre occasioni. Noi abbiamo un obbligo: dobbiamo ripagarli nel migliore dei modi e non possiamo far altro che crederci, certi errori serviranno per il futuro”.

Poi, sul momento attuale della squadra nerazzurra: “Lo stato d’animo è quello di un sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta delle problematiche. Il confronto fa parte dell’essere dirigente, abbiamo uno staff molto unito sia a livello dirigenziale che tecnico. Da un confronto nasce sempre qualcosa di positivo per il futuro”.

Foto: Twitter Inter