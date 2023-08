Marotta: “Stiamo valutando alcune situazioni. Siamo attivi, non vorrei illudere o disilludere gli stessi giocatori”

A margine della cerimonia di Montecarlo, dove si è svolto il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023/24, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset: “Ndombele o Maxime Lopez? Stiamo valutando alcune situazioni, non vorrei illudere o disilludere gli stessi giocatori. Stiamo valutando, siamo attivi. Mi sono confrontato con Ausilio, abbiamo le idee chiare. Domani annunceremo il destino finale del nostro calciomercato”. Ma l’Inter, come abbiamo già raccontato, ha frenato sulla pista Ndombele.

Infine, su Lukaku alla Roma: “Non me lo immaginavo, ma nel nostro mondo ci sono situazioni che improvvisamente spariscono e poi compaiono. Dal punto di vista della competitività, il fatto che Lukaku sia tornato in Italia rende interessante un campionato che poteva perdere di valore per quanto sta accadendo con l’Arabia. Noi siamo contenti dell’attacco che abbiamo”.

Foto: twitter Inter