L’indiscrezione: Ndombele riproposto, ma l’Inter frena

Tanguy Ndombele è stato riproposto nelle ultimissime ore all’Inter, ma con scarsi risultati. Ci sono ancora 24 ore di mercato, ma l’orientamento di massima dei nerazzurro è quello di non procedere. Evidentemente, malgrado la disponibilità del Tottenham, le valutazioni sulle ultime stagioni del centrocampista non hanno portato a sciogliere le riserve. E difficilmente le cose cambieranno su Ndombele da qui alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Quanto all’idea scambio Maxime Lopez-Asllani resta in piedi, gli agenti del centrocampista albanese sono a Milano e tutto nasce dalla necessità di trovare maggiore spazio all’ex Empoli. Maxime Lopez non sarebbe comunque il centrocampista strutturato fisicamente che l’Inter sta cercando.

Foto: twitter Napoli