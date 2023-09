Marotta: “Le scelte di Mancini vanno rispettate. Spalletti uomo giusto per la Nazionale”

A margine dell’intervista a Radio Uno, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato anche del nuovo corso in Nazionale, con l’addio di Mancini e l’arrivo di Spalletti come CT.

Queste le sue parole: “Sono molto contento che Luciano Spalletti sia il responsabile tecnico della nostra Nazionale. In lui vedo tanti valori positivi: l’entusiasmo, la determinazione, la competenza dal punto di vista tattico , la valorizzazione dei giovani. Ci sono tanti ingredienti che fanno sì che la scelta di Gravina sia stata lungimirante ed intelligente. Poi noi club dobbiamo essere bravi a mettere a disposizione giocatori di livello per la nostra Nazionale. Ci deve essere la massima competenza: non la si inventa, la si crea attraverso aggiornamenti e formazioni e la Federazione deve essere il punto di riferimento”.

Avrebbe Convinto Mancini a rimanere? “Quando ci sono delle scelte così decise, è giusto rispettarle, avrà avuto le sue ragioni. Ma non commettiamo l’errore di considerare Spalletti un ripiego, è un allenatore molto importante”.

