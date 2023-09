Marotta: “Arnautovic? Avanti con questo organico. Presto vedremo Dimarco per il rinnovo”

Intervistato da Radio Anch’io lo Sport, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato così del momento dell’Inter: dall’infortunio di Arnautovic al complicato esordio di Champions con la Real Sociedad, passando per il rinnovo di Federico Dimarco: “Infortunio Arnautovic? Dispiace perché si era inserito bene, ma credo molto nella duttilità dei giocatori e sono certo che Inzaghi troverà il giusto rimedio. Andremo avanti con questo organico. La realtà dice che siamo alla ricerca della seconda stella. Allo stesso tempo le competizioni europee dobbiamo guardarle con ottimismo e per poco l’anno scorso non avveravamo il sogno. Dobbiamo dare il meglio e provare a raggiungere il massimo. L’esordio in Champions? Diamo atto alla Real Sociedad di essere molto forte, soprattutto in casa è molto aggressiva e ha tecnica. L’avversario ci ha dato fastidio, Inzaghi ha attuato un po’ di turnover sfruttando giocatori che non avevano mai giocato insieme. Va letta in positivo la reazione e l’aver agguantato il risultato. Questo è l’aspetto da esaltare. Rinnovo Dimarco? Sono molto contento per lui perché rappresenta un grande senso di appartenenza. Siamo orgogliosi di questo. Dal punto di vista del valore è in continua crescita e credo possa ancora migliorare. Ci vedremo con il nostro ds Ausilio e vorrei si parlasse di prolungamento più che di rinnovo perché significa che si trova la quadra su valori come l’appartenenza. Massimo rispetto per Federico“.

Foto: Twitter Inter