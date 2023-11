Marotta: “Juve favorita per lo scudetto non avendo le coppe”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato dal palco del DLA Piper Sport Forum 2023, soffermandosi anche sul derby d’Italia tra Juve e Inter, di domenica sera.

Queste le sue parole: “Juve-Inter? Intanto rappresenta il derby d’Italia e così va collocato. Al momento siamo in una fase interlocutoria del campionato e della stagione e non credo che il risultato sia determinante. Dico invece che la Juventus è favorita nel medio-lungo periodo perché non giocando le competizioni europee dà la possibilità di organizzare gli allenamenti e di avere meno stress agonistico quindi sulla carta meno infortuni, di conseguenza il vantaggio c’è. Certo che, d’altro canto, partecipare a competizioni come la Champions dà il privilegio di avere una carica ulteriore”.

Foto: sito Inter