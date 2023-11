Marotta: “Zhang non abbandonerà mai l’Inter in difficoltà. Per ora non guardiamo al mercato di gennaio”

Intervenuto sul palco del DLA Piper Sport Forum 2023, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha affrontato diversi temi, soffermandosi anche sulla famiglia Zhang: “Devo dire che i nostri tifosi possono stare tranquilli, la famiglia Zhang ha a cuore le sorti del club nel rispetto della storia e dei tifosi. Ha dimostrato di avere profuso tanti investimenti, non è giusto si tirino fuori soldi ogni anno. la sostenibilità la puoi ottenere anche con un management coraggioso e creativo. Mai la famiglia Zhang abbandonerà l’Inter in difficoltà, siamo sereni sulle prospettive. Massimo rispetto per la famiglia Zhang, la garanzia di continuità c’è assolutamente”.

Poi ha proseguito parlando del mercato in vista di gennaio: “Cuadrado sta patendo un infortunio che nella gestione ordinaria di un club succede a tanti giocatori. Noi abbiamo avuto un numero minimo di infortuni finora. Per il momento non guardiamo al mercato di gennaio per 2 motivi: non è facile trovare occasioni vantaggiose e poi abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa all’altezza, una delle più forti e competitive”

Infine, sul rinnovo di Lautaro: “Rinnovo entro il 2023? Non è un problema perché Lautaro ha detto a più riprese di voler essere con noi ancora per tanto tempo. Ci puntiamo per il presente e per il futuro. Quando c’è la volontà da entrambe le parti di continuare il rapporto, la cosa è molto facile”

Foto: sito Inter