Marotta conferma: “Scamacca non ha preferito l’Atalanta all’Inter. Ci siamo tirati indietro”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha risposto alle domande di Dazn prima della gara contro l’Atalanta: “Il messaggio più importante sarebbe dare continuità alle nostre prestazioni. Siamo all’inizio, quindi la classifica conta solo perché evidenzia il valore delle squadre”.

Poi ha proseguito parlando di Gianluca Scamacca: “Sono stati fatti tanti sondaggi, con tanti profili, tra cui Scamacca per costruire un reparto offensivo che avesse quattro elementi di qualità, visti i tanti impegni. Ci siamo tirati indietro perché non c’erano le condizioni, quando si dice che Scamacca ha scelto l’Atalanta rifiutando l’Inter non è vero, perché anche noi, quando ha legittimamente deciso di aprire una discussione con l’Atalanta, non eravamo neanche più nella sintonia di poter continuare una negoziazione, per cui ha fatto una scelta rispettabilissima e noi siamo andati su altri profili”. Parole che confermano quanto vi avevamo raccontato durante la scorsa sessione di calciomercato.

Foto: twitter Inter