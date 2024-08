Marotta: “Cerchiamo un profilo alla Bisseck per la difesa. Il Milan è la rivale più accreditata per lo scudetto”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa-Inter, ha parlato Marotta ai microfoni di Dazn. Il presidente nerazzurro ha commentato la vicenda Gudmundsson, arrivato alla Fiorentina: “Sinceramente è più un effetto mediatico, abbiamo fatto un’indagine esplorativa ma senza approfondire più di tanto. Il nostro organico ci dà garanzie sia da un punto di vista qualitativo che numerico”. Sul mercato, con particolare attenzione al reparto difensivo, dove il nome in cima alla lista è Palacios, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa: “Cerchiamo un profilo alla Bisseck sia per quanto riguarda l’età che la qualità. Stiamo seguendo una pista molto valida con Ausilio e Baccin, ma non faccio nomi. Ci sono ancora 15 giorni di mercato, non siamo in ansia. Siamo consapevoli di essere competitivi”. Sulle pretendenti per lo scudetto: “Ci sono ancora cantieri in corso come Juve e Napoli. Il Milan è già più assestato. Penso che i rossoneri siano i rivali più accreditati, ma mancano ancora 15 giorni e altre operazioni possono essere fatte. Penso che la griglia di partenza più o meno sia la stessa, aggiungo anche Atalanta e Roma”.

Foto: marotta youtube inter