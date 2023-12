Marotta: “C’è incertezza sul recupero di Cuadrado, serve un sostituto”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Inter-Lecce, affrontando il tema esterno destro: “Stiamo verificando quello che può offrire il mercato. E’ un ruolo che vogliamo puntellare: l’infortunio ha creato un vuoto e la nostra società non vuole lasciare nulla di intentato. L’assenza di Cuadrado ci porta nella condizione di dover trovare un sostituto: c’è incertezza sul suo recupero, ma nel mercato di riparazione non sempre esistono opportunità che possono darci dei vantaggi. Stiamo monitorando un po’ di situazioni, ma troveremo la soluzione giusta: non possiamo fare investimenti pesanti, non vogliamo illudere nessuno ma cercheremo di risolvere i problemi”.

Sull’assenza di Lautaro Martinez: “Lautaro Martinez merita i complimenti da parte di tutti, lo stimo tantissimo come calciatore e come uomo. Merita di essere citato come capitano e come uno dei migliori d’Europa, ma sarebbe riduttivo pensare che l’Inter dipenda da un calciatore solo. Dobbiamo avere la capacità e la forza di centrare la vittoria indipendentemente da lui: la sua assenza si farà sentire, ma nella sua zona di campo dovrà esserci forte motivazione”.

La prima scelta, come anticipato nei giorni scorsi , è Buchanan, obiettivo da quasi un anno.

Foto: twitter Inter