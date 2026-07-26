Markmann, altri passi verso la Lazio. La situazione

26/07/2026 | 20:15:12

Noah Markmann e la Lazio. I contatti sono proseguiti tra ieri e oggi, con il coinvolgimento della famiglia. Il difensore centrale danese classe 2007 di proprietà del Nordsjaelland è sempre in cima alla lista. Dobbiamo sempre tenere in lizza Sergi Dominguez della Dinamk Zagabria fino a quando non si arriverà a tutti gli accordi per Markmann, ma tra mercoledì e ieri siamo entrati in una fase avanzata. Operazione da 7 milioni, si lavorerà sui bonus. La Lazio ha la necessità di chiudere un difensore centrale considerata la situazione particolare di Romagnoli che si sta allenando con il gruppo ma il suo futuro è più che mai incerto.

foto x danimarca