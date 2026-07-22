Esclusiva: Lazio, piace il difensore centrale danese Markmann

22/07/2026 | 22:55:43

Non soltanto Sergi Dominguez, attualmente impegnato con la Dinamo Zagabria nei preliminari di Champions. La Lazio sta seguendo un altro profilo che piace non poco, stiamo parlando di Noah Markmann, danese (come Provstgaard) classe 2007 di proprietà del Nordsjaelland. Un ragazzo di 190 centimetri che la Lazio sta seguendo con attenzione, una trattativa che potrebbe essere approfondita nei prossimi giorni.

Foto: logo Lazio