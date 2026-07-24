Esclusiva: Markmann, la Lazio avanza. Le cifre

24/07/2026 | 23:20:21

Due giorni fa vi abbiamo parlato in esclusiva di Noah Markmann, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Nordsjaelland, nome a sorpresa che ha trovato tante conferme. Possiamo andare oltre, la Lazio sta avanzando e lavora sulle cifre con il club danese, operazione da circa 7 milioni bonus compresi. Markmann ha aperto al trasferimento, sono previsti ulteriori contatti ma siamo entrati davvero nel vivo della trattativa. Non sono spenti tutti i riflettori su Sergi Dominguez che ha una valutazione più e che adesso è alle prese con gli impegni europei della Dinamo Zagabria. Intanto la massima attenzione è rivolta a Markmann, non è una trattativa completata ma in stato avanzato. E la Lazio vuole andare fino in fondo.

foto sito danimarca