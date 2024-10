Mario Gabelli, fondatore di Gamco Investors: “Il Monza è un progetto interessante”

Dopo le parole rilasciate ieri a Il Sole 24 ore da Alec Boccanfuso, manager del gruppo Gamco che si sta occupando della trattativa per le quote del Monza, oggi arrivano anche quelle di Mario Gabelli, filantropo italo-americano a capo del gruppo d’investimento. Qui di seguito alcuni estrapolati dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

“È un progetto molto interessante che è in mano a un mio giovane analista di grande fiducia, Alec Boccanfuso. Di solito noi non investiamo in compagnie private, preferiamo quelle quotate in borsa, ma in questo caso pensiamo possa essere una buona opportunità”. Gabelli ha voluto però chiarire che non prenderà parte alla trattativa in modo diretto: “Parliamo comunque di un progetto del fondo che non mi vedrà protagonista in prima persona”.

Foto: Instagram Monza