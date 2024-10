Boccanfuso, manager di Gamco Investors: “Il Monza è un’opportunità di grande valore”

Alec Boccanfuso, manager e rappresentante per l’Europa del gruppo USA Gamco Investors di Mario Gabelli, ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 ore del forte interesse per il Monza, oggi in mano a Fininvest.

“Abbiamo individuato il Monza come un’opportunità di grande valore, grazie anche alla presenza di Fininvest come azionista, un interlocutore di altissimo profilo e serietà. Da tempo stavamo guardando il mercato europeo e tra le varie opportunità abbiamo individuato il settore del calcio italiano. Abbiamo chiesto a Salvatore Palella di Palella Holdings (proprietario di Helbiz n.d.r.), di supportarci e fornirci consulenza nella valutazione di un possibile investimento da parte di Gamco o di un fondo creato ad hoc per il mercato italiano, in questo settore. La due diligence è attualmente in corso e vi sono interlocuzioni avanzate con Fininvest su una possibile operazione e sulla quota da acquisire”.

Foto: Instagram Monza