Marino-Udinese: non ci sarà il rinnovo. Conferme totali su Balzaretti

Pierpaolo Marino non rinnoverà il contratto in scadenza con l’Udinese. Secondo quanto riporta Michele Criscitiello, il club friulano ha deciso di interrompere il rapporto con il direttore, in giornata è prevista l’ufficialità. Una svolta che giustifica a maggior ragione quanto avevamo anticipato diversi giorni fa con l’arrivo di Federico Balzaretti a Udine.

Foto: Instagram personale Balzaretti