Federico Balzaretti si avvicina all’Udinese. Anche stamattina ci sono stati contatti fitti tra il direttore sportivo ex Vicenza e il club friulano. Sono stati posti le basi per un accordo, non ci sono ancora firme ma la trattativa sta andando avanti bene. Balzaretti porterebbe a Udine l’uomo scouting Francesco Vallone che pochi giorni fa ha risolto il contratto con il Vicenza.

Foto: Balzaretti Twitter Vicenza