Marino: “Nel finale siamo stati premiati, ora pensiamo a raggiungere il prima possibile i 40 punti”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così a Udinese TV dopo la vittoria sul Verona: “Grandissimo Deulofeu ma bravi tutti, abbiamo fatto una grande partita. Poi nel finale forse la giustizia divina ci ha premiato perché meritavamo di vincere per come abbiamo giocato. Ringrazio i tifosi, ieri ci hanno sostenuto in allenamento. Adesso pensiamo ad arrivare il prima possibile ai 40 punti mantenendo questa umiltà”.