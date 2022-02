Marino: “Grande rabbia per il risultato, ripartiamo dalla prestazione”

Non si placa la rabbia in casa Atalanta dopo il pareggio contro la Juventus maturato quasi allo scadere. È ancora Marino, il dg della Dea che nel dopo gara in diretta su Dazn aveva accusato l’ex arbitro Marelli, a parlare sui canali ufficiali del club: “C’è grande rabbia per com’è terminata questa partita, perché l’1-1 a pochi secondi dalla fine brucia. La squadra però ha fatto una grande prestazione e dobbiamo partire da qui per affrontare l’Olympiacos. Sarà una gara per noi importantissima, perché ci crediamo tanto nell’Europa. È un sogno e speriamo di continuare questo viaggio“. I due episodi, l’uscita di Szczesny su Koopmeiners e la mano di De Ligt, hanno pesato notevolmente sull’andamento della partita, ma il dg pensa al rettangolo verde: “Non siamo fortunati. Il var ci gira contro per certi versi, ma è inutile fare altre polemiche. Risponderemo sul campo. L’Atalanta è abituata a guardare al domani. Siamo una società abituata a rialzarsi ancora più forte di prima. Gli episodi bruciano perché casi analoghi sono stati valutati diversamente in passato, anche sulla nostra pelle. Ma dobbiamo essere forti per ripartire, consapevoli che la stagione sarà lunga e dovremo avere grande forza mentale per affrontare questi ostacoli”.

Foto: Twitter Atalanta