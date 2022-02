Dg Atalanta: “Per fortuna Marelli non arbitra più. C’erano un rosso e un rigore”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, non le ha certo mandate a dire. Commentando alcune considerazioni dell’ex arbitro Luca Marelli, ai microfoni di DAZN Marino ha preso le distanze senza troppi giri di parole. “Fortunatamente Marelli non arbitra più. C’era un cartellino rosso non dato a Szczesny e un calcio di rigore a nostro favore per fallo di mano di De Ligt”.

Foto: Twitter Atalanta