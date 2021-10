Marino-Crotone: incontro per gli ultimi accordi. Da stamattina è in pole

Pasquale Marino in viaggio da stamattina, Gianni Vrenna rientrato dopo alcuni impegni personali. Ora è in corso l’incontro tra l’allenatore e i dirigenti del Crotone per raggiungere gli accordi definitivi. Come vi abbiamo anticipato, da stamattina l’ex Vicenza e Catania è il favorito per sostituire Francesco Modesto sulla panchina calabrese. Dopo l’ennesima sconfitta contro il Benevento, chiara la volontà del Crotone di arrivare a una soluzione prima del prossimo impegno di lunedì a Frosinone.

