Esclusiva: Crotone-Modesto, la fiducia non c’è più. Conferme totali su Marino

In mattinata avevamo anticipato che Francesco Modesto e il Crotone, dopo l’ennesima sconfitta di ieri sera contro il Benevento, sono sempre più separati in casa. La fiducia non c’è più, era stato messo in preventivo di provvedere al cambio di panchina adesso, senza aspettare la prossima trasferta di lunedì a Frosinone. E infatti, confermiamo, che il club calabrese sta entrando nell’ordine di idee di sollevare dal suo incarico Modesto. E confermiamo soprattutto che Pasquale Marino è il primo nome della lista, una scelta di esperienza per risollevarsi in classifica, in vantaggio su Di Biagio e Dionigi.

Foto: Twitter Serie B