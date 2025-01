Maresca: “Casadei non convocato. Il piano è di non concedergli minuti per cogliere un’opportunità”

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Morecambe, valida per il terzo turno di FA Cup. Tra i temi toccati dal tecnico del Blues, c’è anche quello legato a Cesare Casadei che – come raccontato = è un obiettivo di mercato del Torino: “Non sarà convocato. La sua situazione è più o meno la stessa di Chilwell.In questo momento, il piano è di non concedergli minuti per cogliere un’opportunità, nel caso si presentasse, e mandarlo a giocare”.