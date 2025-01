L’indiscrezione: la Lazio non molla Fazzini, ora per Casadei resta il Torino

Il Napoli non ha approfondito per Cesare Casadei dopo i contatti di lunedì e ha virato su Billing del Bournemouth per sostituire Folorunsho che andrà alla Fiorentina (come anticipato il 18 dicembre) in prestito oneroso con diritto di riscatto. La Lazio resta su Fazzini, all’interno di una trattativa per il momento bloccata ma non certo naufragata, e per questo motivo ha interrotto i collegamenti con Casadei che aveva sondato. E allora cosa resta per il 2003? Il Torino, a patto che ci siano le condizioni giuste, operazione da circa 14-15 milioni. Considerato che i granata porrebbero portarsi avanti con il lavoro per il futuro: Samuele Ricci ha rinnovato, ma difficilmente resterà nella prossima stagione, con tante big (Milan e Inter in testa) che hanno già mostrato un interesse concreto.

Foto: Instagram Fazzini