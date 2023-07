MARCUS PEDERSEN, LA FRECCIA DEL FEYENOORD CHE PIACE IN ITALIA

Abbiamo appena superato la metà di luglio, le squadre si sono appena radunate nei rispettivi ritiri e questo vuol dire solo una cosa: si entra nella fase più calda del calciomercato. I club sono alla ricerca dei rinforzi da regalare ai propri allenatori, cercando di cedere i calciatori fuori dal progetto o che vogliono provare un’esperienza altrove. Torino e il Milan, per esempio, sono alla ricerca di un volto nuovo per la corsia di destra. E il loro mercato potrebbe anche legarsi. I rossoneri, come vi abbiamo raccontato, hanno messo gli occhi sul granata Wilfried Singo che ha mercato anche all’estero. Motivo per il quale, il Torino sta pensando al sostituto dell’esterno ivoriano. E nella lista granata c’è Marcus Holmgren Pedersen, terzino classe 2000 del Feyenoord che piace anche al Milan.

In campo Pedersen si distingue prevalentemente come terzino destro dal fisico longilineo, ma la sua duttilità lo ha portato a essere impiegato in più zone di campo. Tra le file del Feyenoord, per esempio, ha ricoperto anche il ruolo di mezzala e di ala d’attacco, oltre che il ruolo di terzino sinistro. Utilizzato principalmente come terzino in una difesa a 4, Pedersen predilige partire da una posizione più arretrata per sfruttare al meglio le sue qualità in progressione per guadagnare il fondo, preferendo l’assist al compagno che la conclusione personale.

Nato a Hammerfest, in Norvegia, il 16 luglio 2000. Pedersen è cresciuto nel Tromsø, con cui esordisce nel massimo campionato norvegese a 18 anni. Il terzino rimane al Tromsø per due stagioni, nelle quali colleziona 24 presenze e fornisce due gol prima di passare al Molde, sempre in Eliteserien. Qui trova le prime esperienze nelle competizioni europee, trovando anche la prima rete e il primo assist nei preliminari di Champions League contro il Kuopion Palloseura. Il cammino in Champions, però, si ferma al terzo turno preliminare contro il Ferencvaros condannando i norvegesi all’Europa League. Nell’estate 2021 il Feyenoord sceglie di puntare su di lui, e sborsa 2 milioni di euro al Molde per portarlo in Olanda. In due stagioni con la maglia del club di Rotterdam ha collezionato 87 presenze condite da 1 gol e 7 assist.

Adesso su di lui si è mossa la Serie A: l’Inter aveva fatto un sondaggio, ma è fuori dalla corsa dopo aver virato su Juan Cuadrado; il Torino e il Milan, invece, continuano a sondare il terreno. La richiesta del Feyenoord è tra i 7 e gli 8 milioni di euro, e chissà se nei prossimi giorni uno dei due club deciderà di puntare con forza sul terzino norvegese.

Foto: Instagram Pedersen