Esclusiva: il Milan prenota Singo. Il Torino apprezza Pedersen

Dopo aver ingaggiato Bellanova, il Torino pensa sempre alle fasce. A sinistra nel mirino c’è Doig, ma bisogna definire gli accordi con il Verona, a destra bisogna prepararsi all’addio di Singo. E possiamo aggiungere che il Milan ha mosso passi concreti, quasi come se avesse prenotato l’esterno che ha un contratto in scadenza tra meno di un anno. Singo ha anche richieste dall’estero, ma sta aspettando i rossoneri. Non escludiamo un incontro la prossima settimana per provare a chiudere. Valutazione tra 10 e 12 milioni con possibile inserimento di bonus. O di una contropartita tecnica: vi stiamo raccontando da tempo del gradimento di Juric per Messias, che piaceva da ancor prima che andasse al Milan. Messias potrebbe essere una trattativa anche a parte, il Torino sarebbe anche per un ritorno di Pobega che al momento partirà con i rossoneri per le prossime amichevoli internazionali. Intanto, il Torino sta pensando anche al sostituto di Singo: piace Marcus Holmgren Pedersen, norvegese classe 2000 del Feyenoord, valutazione tra i 7 e gli 8 milioni. Potrebbe essere una soluzione in caso di cessione, sempre più probabile, di Singo. Pedersen piace anche all’Inter (che continua a seguire con grande interesse Holm, il terzino dello Spezia che ha estimatori anche in casa Juve).

Foto: Instagram Singo