Marcos Antonio si presenta alla Lazio: “Imparato tanto da De Zerbi, mi ispiro a Leiva”

Dopo la presentazione di Mario Gila, sono giunte dalla sala stampa di Formello le prime dichiarazioni di Marcos Antonio da calciatore della Lazio. Il centrocampista ha parlato, tra gli altri argomenti, del lavoro fatto con De Zerbi quando entrambi erano allo Shakhtar: “Mi ha aiutato molto e ho imparato tanto, il suo calcio non è molto diverso da quello che si fa qui. Il calcio italiano è di livello più alto, crescerò molto. Ho scelto la Lazio subito dopo la chiamata, è un grande club”.

Poi, s’è espresso sui centrocampisti che, prima di lui, hanno vestito la maglia biancoceleste: “Ricordo Leiva e Hernanes. Mi ispiro più a Leiva per aiutare la squadra. Ho anche parlato con lui, gli ho detto che avrei preso il suo numero e lui era molto felice per questo”.

Foto: Twitter Lazio