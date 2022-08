Mario Gila: “La Lazio una mia scelta, non ho parlato con Ancelotti”

Proseguono le presentazioni dei nuovi acquisti in casa Lazio. Questo pomeriggio è stato il turno di Mario Gila, ex difensore del Real Madrid Castilla. Il classe 2000 ha esordito anche con la squadra di Ancelotti, e a proposito dell’allenatore dei “Blancos” ha raccontato: “Se ho parlato con lui? Sinceramente non ho parlato del trasferimento. Venire alla Lazio è stata una mia decisione, è stata la mia scelta del primo momento. Conosco la lingua italiana, conosco mister Sarri. So che mi può dare molto come crescita di calciatore”.

Poi, sulle motivazioni che l’hanno portato a lasciare la Liga per sposare la Serie A: “Quello che mi ha convinto è che si lavora molto a livello tattico, gli spagnoli non hanno la stessa attitudine. E dall’altra parte è l’ambizione di diventare grande come difensore. Il mio modello? Nesta è un giocatore storico, grandioso. Un punto di riferimento per chiunque arrivi alla Lazio”.

Foto: Instagram Mario Gila