Marca: “La Juve apre la strada a Zidane”

Un finale di stagione concitato per la Juventus, con la qualificazione in Champions League appesa a un filo. Intanto il futuro di Pirlo sembra segnato per questa stagione e dalla Spagna rilanciano, con insistenza, un possibile approdo sulla panchina bianconera di Zidane. Il quotidiano sportivo Marca, questa mattina nel taglio basso in prima pagina, dedica spazio a questa trattativa: “La Juve apre la strada a Zidane”.

FOTO: Sito ufficiale Real Madrid