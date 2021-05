Pirlo-Juve, è un disastro. Ma non sono previsti ribaltoni

Andrea Pirlo aveva dichiarato ieri sera che non si sarebbe defilato o dimesso. E la Juve non ha preso alcun tipo di decisione traumatica, a tre giornate dalla fine del campionato (più una finale di Coppa Italia) sarebbe stato complicato trovare qualsiasi tipo di soluzione. L’eventuale opzione Tudor per la Juve non migliorerebbe gli scenari, le partite ravvicinate (mercoledì visita al Sassuolo) non permettono chissà quale tipo di ribaltone. La Juve va avanti con Pirlo, pur avendo memorizzato un vero e proprio disastro tecnico-tattico, con la qualificazione Champions ora appesa a un filo.

Foto: Twitter Juve