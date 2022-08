Marca: Guedes al Wolverhampton. Gattuso: “Il Valencia non può rifiutare”

Gonçalo Guedes va al Wolverhampton. L’allarme era scattato quando il nome del portoghese non figurava nella lista dei convocati del Valencia. Nella conferenza stampa in occasione del “Trofeo Naranja”, Gattuso ha confermato il trasferimento: “Corona mi ha chiamato e mi ha spiegato la situazione di Guedes. Un club inglese ha formalizzato un’offerta economica molto alta e dobbiamo accettarla. Sicuramente faremo qualcosa per migliorare il gruppo. Sono arrabbiato perché dopo una gara contro una grande squadra stiamo parlando solamente di Guedes. Vi capisco però… il club non poteva rifiutare la cifra offerta per Guedes”. Al Valencia, secondo quanto riporta Marca, andranno circa 30 milioni di euro.

Foto: Instagram Valencia