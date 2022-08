Amichevoli, Atalanta e Fiorentina ko con Valencia e Betis. Italiane senza vittoria con le spagnole in serata

Serata non bella per il calcio italiano, impegnato in una sorta di testa a testa con il calcio spagnolo (che culminerà domani nella sfida tra Juve e Atletico Madrid).

Dopo il ko dell’Inter per 4-2 con il Villarreal e lo 0-0 della Lazio con il Valladolid (spagnoli vincenti ai rigori), e lo 0-0 del Napoli con l’Espanyol, arrivano altri due ko in serata. L’Atalanta perde 2-1 con il Valencia, che passa grazie a una doppietta di Duro (di Ederson la rete dei bergamaschi). Gattuso vince la sfida tutta italiana con Gasperini. Male anche la Fiorentina, battuta 3-1 dal Real Betis Siviglia. Di Juanmi, Iglesias e Miranda le reti degli spagnoli, per i viola gol di Jovic.

Foto: twitter Atalanta