Marca: Godin primo nome per la difesa del Valencia

Diego Godin si guarda intorno per il mercato di gennaio. Il difensore uruguaiano, secondo quanto riportato nella giornata di ieri da Marca, sarebbe finito nel mirino del Valencia, alla ricerca di un rinforzo in difesa. Potrebbe però non essere l’unica opzione per il classe ’86, visto che Godin recentemente è stato accostato al Betis e all’Atletico Madrid, quindi è ancora tutto da decidere. L’unica cosa certa è l’addio dal Cagliari, visto che oramai l’ex Villarreal è fuori dal progetto, situazione confermata anche dalle parole dello stesso Godin. Foto: Twitter Cagliari