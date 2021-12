Godin: “Vado via a gennaio. Quando me ne andrò spiegherò tutto”

Diego Godin, difensore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a Sport890. Ecco le sue parole: “Non posso dire molto, ovviamente me ne vado via. Non c’è stata né mancanza di rispetto, né mancanza di professionalità mia o di Caceres. Sono temi contrattuali e dell’attualità a Cagliari, ma che non c’entrano con l’oggi, cose che si ripercuotono da parecchi anni. Da un mese ho rinnovato il contratto, abbassandomi il salario e con la possibilità di andarmene a gennaio. In dieci giorni potremo parlare di una nuova squadra. Vorrei parlare di tutto ciò che sta accadendo al Cagliari, quando me ne andrò lo farò, spiegherò tutto”. Foto: Twitter Cagliari