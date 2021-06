Maran, pole Spezia: conferme totali

Rolando Maran è il primo nome per la panchina dello Spezia, esattamente come vi abbiamo anticipato nel pomeriggio. Tutto questo perché, come è noto, Giampaolo aveva declinato l’invito qualche giorno fa, Tedesco non si è detto disponibile, le altre soluzioni non convincono. Comprese le pseudo piste giovani che non porterebbero benefici dopo la fine dell’era Italiano, passato alla Fiorentina. Maran in pole, dunque confermato. L’allenatore è sotto contratto con il Genoa e nelle prossime ore potrebbe già risolvere il suo impegno con Preziosi in modo da poter accettare la proposta del club ligure che ha appena conquistato una brillante salvezza in Serie A.

Foto: Twitter Cagliari