Maran: “Pareggio positivo in una giornata storta. Zona Champions? Non abbiamo le vertigini”

L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 2 a 2 conquistato sul campo del Sassuolo: “Nella prima parte non siamo stati i soliti, abbiamo sbagliato molto, ci siamo aperti troppo ai loro contropiedi. Abbiamo fatto le cose senza l’equilibrio giusto. Abbiamo speso molto a livello mentale. Quando hai pochi giorni per preparare la gara è tutto più difficile, ma la squadra ha mantenuto la convinzione ed è stata premiata con i gol di Joao Pedro e poi Ragatzu“.

Mentalità

“Abbiamo giocato tre volte in sei giorni, non so quante volte sia successo. Non siamo una corazzata che va su tutti i campi e può dettare legge, dobbiamo dare sempre il massimo. Domenica scorsa avevamo rimontato, in Coppa Italia c’è stato grande pathos, qualche energia mentale in meno era normale non averle, ma abbiamo scavato e abbiamo ritrovato le risorse per rimontare ancora”.

Classifica

“Stiamo viaggiando forte, non c’è il rischio di vertigini. Questo deve darci il giusto entusiasmo. Dobbiamo essere realisti nel nostro viaggio, guardando di partita in partita. La classifica ci sorride. Siamo lì con merito. Al di là di oggi, abbiamo visto un Cagliari mettere insieme delle prove di grande livello. Portare a casa un risultato positivo in una giornata così storta è stato importante. Dobbiamo continuare così perché la storia dobbiamo ancora scriverla. Sono contento per Joao Pedro, ma deve essere un punto di partenza che mette in risalto il lavoro di tutti gli altri”.

Foto: Twitter Cagliari