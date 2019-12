Il Cagliari riprende il Sassuolo all’ultimo minuto, Balotelli fa felice Corini al rientro. La Viola non si rialza

La copertina della domenica pomeriggio di Serie A se la dividono il Cagliari di Maran e Mario Balotelli. La squadra sarda, sotto di due reti a Sassuolo, rimonta nella ripresa il doppio svantaggio, chiudendo la partita sul 2 a 2. In zona salvezza importante il successo del Brescia in casa della Spal: a decidere un gol di Mario Balotelli, il 50esimo in A. Eugenio Corini, al ritorno sulla panchina delle Rondinelle, ricomincia con un successo che gli permette di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Infine termina 2 a 1 tra Torino e Fiorentina: Zaza ed Ansaldi riportano i granata in zona Europa. Crisi aperta, invece, in casa Viola: all’Olimpico si registra, infatti, la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

Venerdì 6 dicembre

20:45 Inter-Roma 0-0

Sabato 10 dicembre

15:00 Atalanta-Verona 3-2 (Malinovskyi, Muriel, Djimsiti – Di Carmine 2)

18:00 Udinese-Napoli 1-1 (Lasagna – Zielinski)

20:45 Lazio-Juventus 3-1 (Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Caicedo – Ronaldo)

Domenica 11 dicembre

12:30 Lecce-Genoa 2-2 (Falco, Tabanelli – Pandev, Criscito (rig.))

15:00 Sassuolo-Cagliari 2-2 (Berardi, Djuricic – Joao Pedro, Ragatzu)

15:00 Spal-Brescia 0-1 (Balotelli)

15:00 Torino-Fiorentina 2-1 (Zaza, Ansaldi – Caceres)

18:00 Sampdoria-Parma

20:45 Bologna-Milan

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 33; Cagliari, Roma 29; Atalanta 28; Napoli 21; Torino 20; Parma, Verona 18; Milan 17; Fiorentina, Bologna 16; Sassuolo*, Lecce, Udinese 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia* 10; Spal 9.

*una partita in meno