Manolas verso il ritorno all’Olympiacos. Che accoglienza! Il video

Kostas Manolas è nella sede dell’Olympiacos per firmare il contratto che lo legherà al club greco. Accoglienza da super star per l’ex difensore di Napoli e Roma, in patria. Il giocatore è stato accolto da centinaia di tifosi festanti, tra fumogeni e cori.

Il giocatore ha anche posato con una sciarpa dell’Olympiacos poco fuori la sede del club.

Per il difensore si tratta di un ritorno nel club biancorosso, che lo ha lanciato dal 2012 al 2014, prima del suo arrivo a Roma.

Il giocatore ha raggiunto l’accordo con l’Olympiacos, dopo il viaggio di ieri in Grecia che non era certo di piacere. Manolas aveva sfiorato il trasferimento la scorsa estate, adesso il difensore centrale ha deciso di tornare a casa per rilanciarsi. Come raccontato, nel pomeriggio c’è stata una conference call tra l’Olympiacos e il Napoli: la richiesta del club azzurro è di 5 milioni per il cartellino, l’offerta è leggermente superiore alla metà, si troverà il modo per arrivare a una soluzione possibilmente rapida.

Kostas Manolas has arrived at the Olympiacos facility. Greeted by hundreds of chanting fans with flairs. The legend is home 🔥🇬🇷 pic.twitter.com/TPs1XkfR5d — Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) December 16, 2021

Foto: Twitter Super Greek 2.0