L’indiscrezione: Manolas-Olympiacos, conference call in corso. La richiesta del Napoli

Kostas Manolas ha raggiunto l’accordo con l’Olympiacos, dopo il viaggio di ieri in Grecia che non era certo di piacere. Manolas aveva sfiorato il trasferimento la scorsa estate, adesso il difensore centrale ha deciso di tornare a casa per rilanciarsi. In questi minuti è in corso una conference call tra l’Olympiacos e il Napoli: la richiesta del club azzurro è di 5 milioni per il cartellino, l’offerta è leggermente superiore alla metà, si troverà il modo per arrivare a una soluzione possibilmente rapida.

Foto: Twitter Napoli