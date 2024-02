Manolas prende tempo, Sabatini va su Mustafi. E il Verona…

Shkodran Mustafi è prossimo a vestire la casacca granata. Come riporta TuttoSalernitana.com, il tergiversare di Manolas – che vi avevamo raccontato malgrado l’offerta al rialzo dei granata -ha portato il direttore Sabatini a sondare altre piste, che hanno portato alla virata sull’ex campione del Mondo con la Germania nel 2014. Su Manolas, come anticipato, c’è anche il Verona, rimasto appostato in attesa della risposta del difensore greco alla Salernitana. E adesso il club scaligero potrebbe presentare un’offerta nelle prossime ore. Mustafi ha grande esperienza internazionale, conosce già il campionato italiano avendo difeso con successo la retroguardia della Sampdoria. Attualmente svincolato, è reduce dall’esperienza biennale in Liga con la casacca del Levante, dove ha totalizzato complessivamente 14 presenze con due reti all’attivo. Nel suo curriculum c’è anche l’Arsenal, con la quale ha totalizzato 102 presenze in sei stagioni dal 2015 e sino al 2021.

Foto: Twitter Levante