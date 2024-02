Esclusiva: in giornata nuovi contatti Manolas-Salernitana. Ma il Verona c’è ancora

Kostas Manolas e la Salernitana. Dopo l’offerta aumentata, come anticipato domenica scorsa, nelle prossime ore ci sarà un ultimo contatto che potrebbe essere quello decisivo. Sabatini ha aumentato la proposta, potrebbe ritoccarla ancora, ma si aspetta che il difensore greco (vecchia sua conoscenza fin dai tempi della Roma) accetti con entusiasmo. Non c’erano stati ultimatum nella giornata di ieri, da oggi si tireranno le somme. Anche Pippo Inzaghi è in pressing su Manolas , a maggior ragione dopo gli ultimi infortuni in difesa. E il Verona? Da sempre interessato, come anticipato, fin qui non hai mai affondato con una proposta ufficiale, ma resta alla finestra. Probabilmente perché aspetta di capire la decisione definitiva di Manolas con la Salernitana in pressing…

Foto: Instagram Manolas