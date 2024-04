Manna e il Napoli: non è più una sorpresa. E sull’allenatore…

Ieri sera da Napoli qualcuno aveva sfidato il mondo a fare il nome del nuovo direttore sportivo di De Laurentiis, aggiungendo che la sua candidatura non era mai uscita. Sarebbe bastato fare nome e cognome, Giovanni Manna, e tutto sarebbe stato più semplice. Aspettiamo solo le firme che per precauzione vanno attese sempre, ma la scelta è fatta. Dopo la nostra indiscrezione a sorpresa di stamattina sono arrivate conferme totali anche da chi parla in italiano ma scrive in inglese (o in spagnolo) senza citare le fonti: è proprio il giovane dirigente della Juventus il prescelto di ADL, Manna avrà la sua autonomia tutto questo perché (come anticipato la scorsa estate) Giuntoli potrà contare su Peppe Pompilio in scadenza di contratto con il Napoli e che non lo aveva potuto raggiungere a luglio. Sulla panchina azzurra il nome caldo resta quello di Vincenzo Italiano, considerato che i tentativi (e gli incontri) di De Laurentiis con Conte non hanno portato fin qui ad alcun tipo di intesa. Per la verità nelle ultime settimane De Laurentiis ha sondato e apprezzato Xabi Alonso, ma quest’ultimo è orientato a restare al Bayer Leverkusen dopo aver respinto il corteggiamento di Liverpool e Bayern. Buone relazioni anche su Domenico Tedesco, ct del Belgio, ma Italiano resta il nome da seguire con attenzione. Foto: Twitter Juventus